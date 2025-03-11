День рождения Бориса Литвака в Одессе

Дом с ангелом. Фото: Геннадий Труханов

Сегодня день рождения Бориса Давыдовича Литвака — человека, который создал благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов в Одессе. Мэр города поздравил в этот день вдову почетного гражданина.

Об этом сообщает Геннадий Труханов.

Читайте также:

Чем известен Борис Литвак

Борис Литвак был депутатом городского совета, почетным гражданином города Одессы и области, имеет также звание Героя Украины. В 1996 году создал Центр реабилитации детей-инвалидов "Будущее", более известный как "Дом с ангелом". Помогал он и спортсменам. Умер меценат на 85-м году жизни, 10 апреля 2014 года.

"Сегодня, среди этого равнодушия, пренебрежения к Одессе и нашей истории, нам особенно не хватает таких людей, как Борис Давыдович. Людей, которые не просто любили этот город на словах, а посвятили ему всю свою жизнь. Но его дело живет. И наша ответственность — беречь эту память и не дать угаснуть тому огню, который он зажег в сердцах одесситов", — сказал Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов поздравляет Римму Литвак. Фото: Геннадий Труханов

Добавим, в реабилитационном центре, который построил Борис Литвак, регулярно проходит фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями "Под крылом Ангела", посвященный его памяти. В 2024 году в рамках Городской социальной программы Реабилитационному центру им. Бориса Литвака было выделено 24,1 млн грн. В 2025-м на эти цели предусмотрено 28 миллионов.

Напомним, недавно мы писали о дне рождения Тараса Шевченко. А также о том, как этот праздник отметил Василий Малюк.