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День рождения Шевченко — как в Одессе почтили Кобзаря (фото)

9 марта 2025 14:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Как в Одессе почтили Тараса Шевченко 9 марта
Памятник Тарасу Шевченко в Одессе. Фото: ОВА
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе отметили 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Торжественные мероприятия собрали представителей власти, военных и горожан, которые почтили память Кобзаря возложением цветов.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Церемония возложения цветов к памятнику. Фото: ОВА

Чествование Шевченко в Одессе

9 марта в Одессе традиционно почтили память Тараса Григорьевича Шевченко — поэта, художника и борца за свободу Украины. Торжественная церемония возложения цветов состоялась возле памятника Кобзарю в одноименном парке.

"Его творчество и наследие стали неотъемлемой частью нашей культуры и национального сознания. Мы чтим его память, напоминая о высоких идеалах, на которых основывается наше государство, и поддерживая сохранение культурных традиций для будущих поколений", — написал Кипер.

День народження Шевченка — як в Одесі вшанували Кобзаря (фото) - фото 2
Представители власти на мероприятии. Фото: ОВА

На мероприятии присутствовали представители Одесской областной военной администрации, городского совета, силовых структур, военнослужащие и неравнодушные одесситы.

"Шевченко оставил нам не только поэзию, но и указатель. Его слова о борьбе и единстве актуальны как никогда. Мы помним и передаем это наследие дальше", — написали одесские пограничники.

День народження Шевченка — як в Одесі вшанували Кобзаря (фото) - фото 3
Военное руководство на церемонии возложения цветов. Фото: ГПСУ

Участники мероприятия вспомнили пророческие слова поэта, после чего почтили его память минутой молчания. Празднование годовщины рождения Кобзаря в очередной раз напомнило, что его слово живет и вдохновляет украинцев на победу.

"9 марта особая дата для украинцев - день рождения выдающегося поэта, художника, общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко, жизнь и творчество которого стали символом украинской идентичности", — написали в Одесском горсовете.

День народження Шевченка — як в Одесі вшанували Кобзаря (фото) - фото 4
Руководство области возле памятника Тарасу Шевченко в Одессе. Фото: ОВА

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кобзарю принял участие и командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Его (ред. Тараса Шевченко) слова остаются актуальными и сейчас, напоминая нам о силе духа, единстве и неотступности в борьбе за независимость Украины", — написали в пресс-службе ВМС ВСУ.

День народження Шевченка — як в Одесі вшанували Кобзаря (фото) - фото 5
Люди несут цветы к памятнику. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, к Шевченковским дням редакция Новини.LIVE подготовила фоторепортаж с Тарасовой горы. Также мы провели опрос среди одесситов, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят творчество Кобзаря.

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