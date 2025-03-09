Як в Одесі вшанували Тараса Шевченка 9 березня

Пам'ятник Тарасу Шевченку в Одесі. Фото: ОВА

В Одесі відзначили 211-у річницю з дня народження Тараса Шевченка. Урочисті заходи зібрали представників влади, військових та містян, які вшанували пам’ять Кобзаря покладанням квітів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Церемонія покладання квітів до пам'ятника. Фото: ОВА

Вшанування Шевченка в Одесі

9 березня в Одесі традиційно вшанували пам’ять Тараса Григоровича Шевченка — поета, художника та борця за свободу України. Урочиста церемонія покладання квітів відбулася біля пам’ятника Кобзарю в однойменному парку.

"Його творчість і спадщина стали невід’ємною частиною нашої культури та національної свідомості. Ми вшановуємо його пам’ять, нагадуючи про високі ідеали, на яких ґрунтується наша держава, та підтримуючи збереження культурних традицій для майбутніх поколінь", — написав Кіпер.

Представники влади на заході. Фото: ОВА

На заході були присутні представники Одеської обласної військової адміністрації, міської ради, силових структур, військовослужбовці та небайдужі одесити.

"Шевченко залишив нам не лише поезію, а й дороговказ. Його слова про боротьбу та єдність актуальні як ніколи. Ми пам’ятаємо і передаємо цю спадщину далі", — написали одеські прикордонники.

Військове керівництво на церемонії покладання квітів. Фото: ДПСУ

Учасники заходу згадали пророчі слова поета, після чого вшанували його пам’ять хвилиною мовчання. Святкування річниці народження Кобзаря вкотре нагадало, що його слово живе й надихає українців на перемогу.

"9 березня особлива дата для українців — день народження видатного поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка, життя і творчість якого стали символом української ідентичності", — написали в Одеській міськраді.

Керівництво області біля пам'ятника Тарасу Шевченко в Одесі. Фото: ОВА

В урочистій церемонії покладання квітів до памʼятника Кобзарю взяв участь і командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Його (ред. Тараса Шевченка) слова залишаються актуальним й нині, нагадуючи нам про силу духу, єдність і невідступність у боротьбі за незалежність України", — написали в пресслужбі ВМС ЗСУ.

Люди несуть квіти до пам'ятника. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, до Шевченківських днів редакція Новини.LIVE підготувала фоторепортаж з Тарасової гори. Також ми провели опитування серед одеситів, щоб дізнатися, наскільки добре вони пам’ятають творчість Кобзаря.