День народження Бориса Літвака в Одесі

Совість Одеси — сьогодні Борису Літваку виповнилося б 95 років
Сьогодні день народження Бориса Давидовича Літвака — людини, яка створила благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів в Одесі. Мер міста привітав у цей день вдову почесного громадянина.
Про це повідомляє Геннадій Труханов.
Чим відомий Борис Літвак
Борис Літвак був депутатом міської ради, почесним громадянином міста Одеси та області, має також звання Героя України. У 1996 році створив Центр реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє", більш відомий як "Дім з янголом". Допомагав він і спортсменам. Помер меценат на 85-му році життя, 10 квітня 2014 року.
"Сьогодні, серед цієї байдужості, зневаги до Одеси й нашої історії, нам особливо не вистачає таких людей, як Борис Давидович. Людей, які не просто любили це місто на словах, а присвятили йому все своє життя. Але його справа живе. І наша відповідальність — берегти цю пам’ять і не дати згаснути тому вогню, який він запалив у серцях одеситів", — сказав Геннадій Труханов.
Додамо, у реабілітаційному центрі, який побудував Борис Літвак, регулярно проходить фестиваль творчості дітей з обмеженими можливостями "Під крилом Янгола", присвячений його пам'яті. В 2024 році, в рамках Міської соціальної програми, Реабілітаційному центру ім. Бориса Літвака було виділено 24,1 млн грн. У 2025-му на ці цілі передбачено 28 мільйонів.
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