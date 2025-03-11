День народження Бориса Літвака в Одесі

Будинок з янголом. Фото: Геннадій Труханов

Сьогодні день народження Бориса Давидовича Літвака — людини, яка створила благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів в Одесі. Мер міста привітав у цей день вдову почесного громадянина.

Про це повідомляє Геннадій Труханов.

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Чим відомий Борис Літвак

Борис Літвак був депутатом міської ради, почесним громадянином міста Одеси та області, має також звання Героя України. У 1996 році створив Центр реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє", більш відомий як "Дім з янголом". Допомагав він і спортсменам. Помер меценат на 85-му році життя, 10 квітня 2014 року.

"Сьогодні, серед цієї байдужості, зневаги до Одеси й нашої історії, нам особливо не вистачає таких людей, як Борис Давидович. Людей, які не просто любили це місто на словах, а присвятили йому все своє життя. Але його справа живе. І наша відповідальність — берегти цю пам’ять і не дати згаснути тому вогню, який він запалив у серцях одеситів", — сказав Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов вітає Римму Літвак. Фото: Геннадій Труханов

Додамо, у реабілітаційному центрі, який побудував Борис Літвак, регулярно проходить фестиваль творчості дітей з обмеженими можливостями "Під крилом Янгола", присвячений його пам'яті. В 2024 році, в рамках Міської соціальної програми, Реабілітаційному центру ім. Бориса Літвака було виділено 24,1 млн грн. У 2025-му на ці цілі передбачено 28 мільйонів.

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