Соглашение США и Украины: как это изменит экономику Одесской области

Одесский морской вокзал до попадания российской ракеты. Фото иллюстративное: УНИАН

Будущее соглашение между Украиной и США о доступе к недрам может кардинально изменить экономику южных регионов. Особую роль будет играть Одесская область — благодаря своим портам, логистике и выходу к Черному морю. Регион может повторить путь нефтяной Норвегии, но важно, чтобы все процедуры были прозрачными и контролируемыми.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Алексей Буряченко.

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Одесская область может выиграть больше всего

По его словам, Одесская область может стать ключевым бенефициаром будущего соглашения Украины с США по доступу к украинским недрам. Ведь именно этот регион имеет уникальную морскую инфраструктуру, что делает его привлекательным для масштабных инвестиций.

"Монопольная морская инфраструктура в Украине сосредоточена именно в Одесской области. Это означает, что любой масштабный проект — от георазведки до добычи — будет тянуть за собой модернизацию портов, железных дорог и дорог", — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что украинское законодательство предусматривает: часть рентных платежей от добычи газа или нефти остается в местном бюджете. Это создает возможности для запуска целевых программ развития.

Черное море станет источником доходов

По словам Буряченко, соглашение может дать старт "новой волне экономической активности" на юге. Но успех будет зависеть не только от технической реализации, но и от прозрачности — конкуренции в тендерах, открытости геоданных и контроля за экологическими последствиями.

"Если все будет прописано четко и справедливо, как это сделали в свое время в Норвегии, то Одесская область сможет стать украинским примером энергетической независимости и роста", — убежден аналитик.

Также он добавил, что уже сейчас инвесторы из нескольких стран проявляют интерес к месторождениям в Черном море. И если условия будут прозрачными, на рынке возрастет конкуренция, что сыграет в пользу Украины.

Напомним, ранее заместитель главы Минсельхоза Польши заявил, что Варшава хочет купить или арендовать портовую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, что первом квартале 2025 года три порта Большой Одессы увеличили судозаходы.