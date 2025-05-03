Угода США і України: як це змінить економіку Одещини

Одеський морський вокзал до влучання російської ракети. Фото ілюстративне: УНІАН

Майбутня угода між Україною та США про доступ до надр може кардинально змінити економіку південних регіонів. Особливу роль відіграватиме Одещина — завдяки своїм портам, логістиці та виходу до Чорного моря. Регіон може повторити шлях нафтової Норвегії, але важливо, щоб усі процедури були прозорими та контрольованими.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Олексій Буряченко.

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Одещина може виграти найбільше

За його словами, Одещина може стати ключовим бенефіціаром майбутньої угоди України зі США щодо доступу до українських надр. Адже саме цей регіон має унікальну морську інфраструктуру, що робить його привабливим для масштабних інвестицій.

"Монопольна морська інфраструктура в Україні зосереджена саме в Одеській області. Це означає, що будь-який масштабний проєкт — від георозвідки до видобутку — тягнутиме за собою модернізацію портів, залізниць і доріг", — пояснив експерт.

Він також нагадав, що українське законодавство передбачає: частина рентних платежів від видобутку газу чи нафти залишається в місцевому бюджеті. Це створює можливості для запуску цільових програм розвитку.

Чорне море стане джерелом прибутків

За словами Буряченка, угода може дати старт "новій хвилі економічної активності" на півдні. Але успіх залежатиме не лише від технічної реалізації, а й від прозорості — конкуренції в тендерах, відкритості геоданих і контролю за екологічними наслідками.

"Якщо все буде прописано чітко й справедливо, як це зробили свого часу в Норвегії, то Одещина зможе стати українським прикладом енергетичної незалежності та зростання", — переконаний аналітик.

Також він додав, що вже зараз інвестори з кількох країн виявляють інтерес до родовищ у Чорному морі. І якщо умови будуть прозорими, на ринку зросте конкуренція, що зіграє на користь України.

Нагадаємо, раніше заступник голови Мінсільгоспу Польщі заявив, що Варшава хоче купити чи орендувати портову інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, що першому кварталі 2025 року три порти Великої Одеси збільшили судозаходи.