Несмотря на войну и обстрелы, порты Одесской области наращивали объемы экспорта зерна — Олег Кипер

Порт Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С августа 2024 года в порты Одесской области по морскому коридору зашло и вышло более 5 тысяч судов. Объем доходов от портовой инфраструктуры региона составил 60% от общеукраинской экономики.

Об этом в рамках телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В ОВА рассказали, что работникам портов Одесской области приходится работать в сложных условиях и несмотря на обстрелы. Инфраструктурные объекты и оборудование приходится постоянно ремонтировать из-за атак РФ, однако люди с этим справляются. Кроме того, удалось даже увеличить объем зерна на экспорт.

"Мы нарастили объемы по зерновой позиции даже по сравнению с довоенными показателями. И это мы делаем действительно "из-под колес". Что-то отреставрируется, что-то ремонтируется, меняем подходы. Благодаря этому мы поддерживаем экономику всей Украины, поскольку 60% экспорта идет через наши порты", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что количество иностранный компаний, которые сотрудничают с портами Одесской области постоянно растет.

Напомним, недавно мы писали о развитии производства хлопка в Одесской области. А также о том, как соглашение с США повлияет на порты региона.