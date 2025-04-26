Галагази на Тузлівських лиманах шукають пару

В Одеській області рідкісні качки шукають пару — що їм загрожує
У Тузлівських лиманах триває шлюбний сезон у галагазів — рідкісних диких качок, які не мігрують на зиму. Попри страх і шум, вони залишаються на Півдні України навіть під час війни. Проте скоро їх може не стати у нацпарку, адже у сусідній громаді готуються до весняного відстрілу птахів.
Про це у суботу, 26 квітня, розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.
Дикі качки на Одещині
За його словами, галагази збираються у Тузлівських лиманах з усієї української Бессарабії й намагаються вижити у важких умовах війни. Зараз у них розпочався шлюбний період: дуже емоційний і важливий у їхньому житті.
"Галагази — це рідкісні осілі качки, які живуть на всьому узбережжі Чорного та Азовського морів. Партнери залишаються вірними одне одному на все життя. Їх шлюбні ігри навіть описані у книзі Нобелівського лауреата Конрада Лоренца. Качури бігають по всій водоймі, з’ясовують стосунки та змагаються за самку", — розповідає еколог.
Качкам потрібен спокій
Він каже, що птахи дуже страждають від постійного шуму дронів, вибухів і стрільби. Галагази чутливі до стресу, а нині їм потрібен спокій, щоб створити пару та знайти безпечне місце для гнізда. Найчастіше це старі нори лисиць, шакалів або борсуків. Попри це, у Саратській громаді Білгород-Дністровського району планують весняний відстріл птахів, що прямо порушує "сезон тиші", який має діяти для захисту тварин у період розмноження.
"Це вбивство. Це аморальна маячня. Жорстока війна вже нищить природу і птахів, а тут ще й люди хочуть постріляти в сезон тиші. Це просто задоволення для браконьєрів і тих, хто далекий від фронту", — обурюється еколог.
Він також впевнений, що аргументи щодо нібито пташиного грипу, що й послужило почати відстріл, є фейковими й використовуються для прикриття незаконного полювання.
Нагадаємо, після зимівлі на Одещину повернулась зграя рожевих фламінго. Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили жовту плиску, яка мігрує з Африки.
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