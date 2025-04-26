Галагазы на Тузловских лиманах ищут пару

Дикая утка над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

В Тузловских лиманах продолжается брачный сезон у галагазов — редких диких уток, которые не мигрируют на зиму. Несмотря на страх и шум они остаются на Юге Украины даже во время войны. Однако скоро их может не стать в нацпарке, ведь в соседней общине готовятся к весеннему отстрелу птиц.

Об этом в субботу, 26 апреля, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Дикие утки в Одесской области

По его словам, галагазы собираются в Тузловских лиманах со всей украинской Бессарабии и пытаются выжить в тяжелых условиях войны. Сейчас у них начался брачный период: очень эмоциональный и важный в их жизни.

"Галагазы — это редкие оседлые утки, которые живут на всем побережье Черного и Азовского морей. Партнеры остаются верными друг другу на всю жизнь. Их брачные игры даже описаны в книге Нобелевского лауреата Конрада Лоренца. Утки бегают по всему водоему, выясняют отношения и соревнуются за самку", — рассказывает эколог.

Дикие утки. Фото: Иван Русев

Уткам нужен покой

Он говорит, что птицы очень страдают от постоянного шума дронов, взрывов и стрельбы. Утки чувствительны к стрессу, а сейчас им нужен покой, чтобы создать пару и найти безопасное место для гнезда. Чаще всего это старые норы лисиц, шакалов или барсуков. Несмотря на это, в Саратской громаде Белгород-Днестровского района планируют весенний отстрел птиц, что прямо нарушает "сезон тишины", который должен действовать для защиты животных в период размножения.

"Это убийство. Это аморальный бред. Жестокая война уже уничтожает природу и птиц, а тут еще и люди хотят пострелять в сезон тишины. Это просто удовольствие для браконьеров и тех, кто далек от фронта", — возмущается эколог.

Галагазы в небе. Фото: Иван Русев

Он также уверен, что аргументы относительно якобы птичьего гриппа, что и послужило начать отстрел, являются фейковыми и используются для прикрытия незаконной охоты.

Утка купается в воде. Фото: Иван Русев

Напомним, после зимовки в Одесскую область вернулась стая розовых фламинго. Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили желтую плиску, которая мигрирует из Африки.