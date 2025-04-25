На Одещині збираються відстрілювати перелітних птахів аби зупинити вірус грипу

На Одещині збираються відстрілювати перелітних птахів — яка мета
На Одещині планують відстрілювати перелітних птахів з метою нібито захисту від грипу та покращення епізоотичної ситуації. Однак така ініціатива обурила екологів та зоозахисників.
Про це повідомила Саратська селищна рада.
Відстріл птахів
"Діагностичний" відстріл перелітних птахів на Одещині планують здійснювати в третій декаді квітня у зонах концентрації пернатих під час міграції. Своє рішення Саратська селищна рада пояснює небезпекою, яку несе за собою грип а також тим, що ситуація із цим вірусом в регіоні є нестаільною.
Однак екологи запевняють: такі заходи є надто жорстокими на вкрай недієвими.
"Відстрілювати птахів весною це аморально. А спекуляція і, так званий аргумент пташиного грипу, проблемою якого я займався майже 20 років в наукової установі, є наразі абсолютно видуманим. Такій відстріл влаштовується тільки лише для задоволення забаганок браконьєрів, аморальних людей і мисливців", — пише еколог Іван Русєв у соцмережі.
Обурилася й виконуюча обов'язками директора Національного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк. На її думку, таке рішення місцевих чиновників є показником їхнього непрофесіаналізму.
"Це що взагалі таке?!?!? Хто і на якій підставі приймає злочинні (і дурнуваті) рішення?!? Це результат абсолютного непрофесіоналізму представників Держпродспоживслужби і загравання з мисливцями Білгород-Дністровської РДА", — пише Ірина Вихристюк у соцмережі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії на Одещині. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.
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