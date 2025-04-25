На Одещині збираються відстрілювати перелітних птахів аби зупинити вірус грипу

Перелітні птахи. Фото ілюсративне: UA PORTAL

На Одещині планують відстрілювати перелітних птахів з метою нібито захисту від грипу та покращення епізоотичної ситуації. Однак така ініціатива обурила екологів та зоозахисників.

Про це повідомила Саратська селищна рада.

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Відстріл птахів

"Діагностичний" відстріл перелітних птахів на Одещині планують здійснювати в третій декаді квітня у зонах концентрації пернатих під час міграції. Своє рішення Саратська селищна рада пояснює небезпекою, яку несе за собою грип а також тим, що ситуація із цим вірусом в регіоні є нестаільною.

Повідомлення сільради. Фото: скриншот

Однак екологи запевняють: такі заходи є надто жорстокими на вкрай недієвими.

"Відстрілювати птахів весною це аморально. А спекуляція і, так званий аргумент пташиного грипу, проблемою якого я займався майже 20 років в наукової установі, є наразі абсолютно видуманим. Такій відстріл влаштовується тільки лише для задоволення забаганок браконьєрів, аморальних людей і мисливців", — пише еколог Іван Русєв у соцмережі.

Коментар Івана Русєва. Фото: скриншот

Обурилася й виконуюча обов'язками директора Національного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк. На її думку, таке рішення місцевих чиновників є показником їхнього непрофесіаналізму.

"Це що взагалі таке?!?!? Хто і на якій підставі приймає злочинні (і дурнуваті) рішення?!? Це результат абсолютного непрофесіоналізму представників Держпродспоживслужби і загравання з мисливцями Білгород-Дністровської РДА", — пише Ірина Вихристюк у соцмережі.

Публікація Ірини Вихристюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії на Одещині. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.