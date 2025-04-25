В Одесской области собираются отстреливать перелетных птиц чтобы остановить вирус гриппа

Перелетные птицы. Фото иллюстративное: UA PORTAL

В Одесской области планируют отстреливать перелетных птиц с целью якобы защиты от гриппа и улучшения эпизоотической ситуации. Однако такая инициатива возмутила экологов и зоозащитников.

Об этом сообщил Саратский поселковый совет.

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Отстрел птиц

"Диагностический" отстрел перелетных птиц в Одесской области планируют осуществлять в третьей декаде апреля в зонах концентрации пернатых во время миграции. Свое решение Саратский поселковый совет объясняет опасностью, которую несет за собой грипп а также тем, что ситуация с этим вирусом в регионе является неустойчивой.

Сообщение сельсовета. Фото: скриншот

Однако экологи уверяют: такие меры являются слишком жестокими и крайне недейственными.

"Отстреливать птиц весной это аморально. А спекуляция и, так называемый аргумент птичьего гриппа, проблемой которого я занимался почти 20 лет в научном учреждении, является сейчас абсолютно вымышленным. Такой отстрел устраивается только лишь для удовлетворения прихотей браконьеров, аморальных людей и охотников", — пишет эколог Иван Русев в соцсети.

Комментарий Ивана Русева Фото: скриншот

Возмутилась и исполняющая обязанности директора Национального парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк. По ее мнению, такое решение местных чиновников является показателем их непрофессионализма.

"Это что вообще такое!!!?!?? Кто и на каком основании принимает преступные (и глупые) решения!!!? Это результат абсолютного непрофессионализма представителей Госпродпотребслужбы и заигрывания с охотниками Белгород-Днестровской РГА", — пишет Ирина Выхристюк в соцсети.

Публикация Ирины Выхристюк. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о символе Великобритании в Одесской области. А также о крапивницах, которых заметили в Тузловских лиманах.