На Одещину повернулися одуди після зимівлі - особливості цих птахів

На Одещину повернулися барвисті удоди — де їх побачили
На Одещину після зимівлі повернулися неймовірно красиві птахи — одуди. Аби дістатися нашого регіону ці пернаті пролетіли тисячі кілометрів з африканського континенту.
Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.
Одуди на Одещині
Під час моніторингу прибережної зони річки Тилігул фахівці екологічної інспекції спостерігали повернення одудів із зимівлі. Ці барвисті птахи з характерними чубами, подолавши тисячі кілометрів із своєї батьківщини — спекотної Африки, обирають наші землі для гніздування.
Що відомо про одудів
Одуди селяться на прогрітих сонцем, відкритих місцинах. Цього барвистого чубатого птаха можна зустріти на лісових галявинах, луках, пасовиськах, полях, виноградниках. В наших краях його приваблює кормова база та теплий клімат, який останнім часом змінюється до спекотного. Ці пернаті моногамні, живуть однією парою все життя. Крім того, здатні підніматися на 6400 м над рівнем моря.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії на Одещині. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.
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