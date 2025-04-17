На Одещину повернулися одуди після зимівлі - особливості цих птахів

Одуд на дереві. Фото ілюстративне: Пернаті друзі

На Одещину після зимівлі повернулися неймовірно красиві птахи — одуди. Аби дістатися нашого регіону ці пернаті пролетіли тисячі кілометрів з африканського континенту.

Про це повдіомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Під час моніторингу прибережної зони річки Тилігул фахівці екологічної інспекції спостерігали повернення одудів із зимівлі. Ці барвисті птахи з характерними чубами, подолавши тисячі кілометрів із своєї батьківщини — спекотної Африки, обирають наші землі для гніздування.

Удод на гілці. Фото: Реабілітаційний центр для птахів "Вільні крила"

Що відомо про одудів

Одуди селяться на прогрітих сонцем, відкритих місцинах. Цього барвистого чубатого птаха можна зустріти на лісових галявинах, луках, пасовиськах, полях, виноградниках. В наших краях його приваблює кормова база та теплий клімат, який останнім часом змінюється до спекотного. Ці пернаті моногамні, живуть однією парою все життя. Крім того, здатні підніматися на 6400 м над рівнем моря.

Пара одудів. Фото: bigzoo

Нагадаємо, нещодавно ми писали про символ Великої Британії на Одещині. А також про кропив'янок, яких помітили у Тузлівських лиманах.