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На Одесчину вернулись красочные удоды — где их увидели

17 апреля 2025 16:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесскую область вернулись удоды после зимовки - особенности этих птиц
Одуд на дереве. Фото иллюстративное: Пернатые друзья
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесскую область после зимовки вернулись невероятно красивые птицы — удоды. Чтобы добраться до нашего региона эти пернатые пролетели тысячи километров с африканского континента.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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Во время мониторинга прибрежной зоны реки Тилигул специалисты экологической инспекции наблюдали возвращение удодов с зимовки. Эти красочные птицы с характерными хохолками, преодолев тысячи километров со своей родины — жаркой Африки, выбирают наши земли для гнездования.

Нет описания фото.
Удод на ветке. Фото: Реабилитационный центр для птиц "Свободные крылья"

Что известно об удодах

Удоды селятся на прогретых солнцем, открытых местах. Эту хохлатую птицу можно встретить на лесных полянах, лугах, пастбищах, полях, виноградниках. В наших краях ее привлекает кормовая база и теплый климат, который в последнее время меняется до жаркого. Эти пернатые моногамны, живут одной парой всю жизнь. Кроме того, способны подниматься на 6400 м над уровнем моря.

Декоративный домашний удод взрослый | BigZoo | Официальный сайт ассоциации заводчиков экзотических животных
Пара удодов. Фото: bigzoo

Напомним, недавно мы писали о символе Великобритании в Одесской области. А также о крапивницах, которых заметили в Тузловских лиманах.

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