Село Холмское. Фото: Бессарабия.Информ

В Верховной Раде планируют переименование двух населенных пунктов Арцизской громады в Одесской области. Местные жители поддержали замену названий, а местные органы самоуправления одобрили соответствующие решения.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Поселок Новохолмское планируют переименовать в Алиягу. Объясняют такой выбор тем, что раньше рядом с этим населенным пунктом была железнодорожная станция с таким же названием. Кроме того, местные жители поддержали соответствующее решение на общественных слушаниях. А Холмское у границы с Румынией переименуют в Селиогло, ведь до 1946 года оно носило именно это название.

"Вопрос о переименовании поселка поддержан жителями населенного пункта на общественных слушаниях и одобрен Арцизским городским советом",— говорится в объяснительной записке к проекту постановления.

Пояснительная записка. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новом названии улицы Тургенева в Одессе. А также о возвращении громаде усадьбы "человека-волка".