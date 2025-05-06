Правоохоронець з Одещини отримав 2 роки дисциплінарного батальону за переправлення ухилянтів за кордон

Затриманий на кордоні. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції

Роздільнянський райсуд Одеської області визнав винним експравоохоронця у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років дисциплінарного батальйону.

Про це повдіомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я. Він володів інформацією про розташування блокпостів та маршрути патрулювання. Тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон. Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець.

Як покарали

Фігуранта затримали під час отримання чергової оплати. Суд визнав його винним за частиною 3 статті 332 КК України (переправлення військовозобов’язаних через кордон) та призначив 2 роки дисциплінарного батальону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тур у Молдову за 3 тисячі доларів. А також про інспектора, який вимагав гроші за відстрочку без проблем із ТЦК.