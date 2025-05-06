Правоохоронець з Одещини отримав 2 роки дисциплінарного батальону за переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронець з Одещини вивозив ухилянтів — яке покарання
Роздільнянський райсуд Одеської області визнав винним експравоохоронця у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років дисциплінарного батальйону.
Про це повдіомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я. Він володів інформацією про розташування блокпостів та маршрути патрулювання. Тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон. Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець.
Як покарали
Фігуранта затримали під час отримання чергової оплати. Суд визнав його винним за частиною 3 статті 332 КК України (переправлення військовозобов’язаних через кордон) та призначив 2 роки дисциплінарного батальону.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тур у Молдову за 3 тисячі доларів. А також про інспектора, який вимагав гроші за відстрочку без проблем із ТЦК.
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