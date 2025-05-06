Пытались провезти уклониста в Молдову в обход КПП - одессит бежал от мобилизации

Задержание на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Мужчины пытались за деньги провезти одессита призывного возраста в Молдову. Однако их обнаружили и задержали правоохранители в Раздельнянском районе и открыли уголовные дела.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, товарищи 30-ти и 39-ти лет пообещали одесситу довезти его поближе к Молдове и предоставить информацию, как пересечь границу в обход КПП. Свои услуги дельцы оценили в 3000 долларов. Организаторы встретили клиента в Раздельнянском районе, до наступления темноты продержали в доме, а ночью повезли в сторону соседней страны, показывая на карте в телефоне дальнейший маршрут. Правоохранители задержали подозреваемых, когда они получили от пассажира оговоренную сумму за свои "услуги". Следователи изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобиль, на котором они передвигались.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, которым один из них воспользовался.

Напомним, недавно мы писали о военном, который зарубил бабушку Одесской области. А также об инспекторе, который требовал деньги за отсрочку без проблем с ТЦК.