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Головна Одеса Тур до Молдови за 3 тис. долл. — на Одещині затримали бізнесменів

Тур до Молдови за 3 тис. долл. — на Одещині затримали бізнесменів

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Дата публікації: 6 травня 2025 11:50
Намагалися провезти ухилянта до Молдови в обхід КПП - одесит біжав від мобілізації
Затримання на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Чоловіки намагалися за гроші провезти одесита призовного віку до Молдови. Однак їх виявили та затримали правоохоронці у Роздільнянському районі та відкрили кримінальні справи.

Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, товариші 30-ти та 39-ти років пообіцяли одеситу довезти його поближче до Молдови та надати інформацію, як перетнути кордон в обхід КПП. Свої послуги ділки оцінили в 3000 доларів. Організатори зустріли клієнта в Роздільнянському районі, до настання темряви протримали в будинку, а вночі повезли в бік сусідньої країни, показуючи на мапі в телефоні подальший маршрут. Правоохоронці затримали підозрюваних, коли вони отримали від пасажира обумовлену суму за свої "послуги". Слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та автомобіль, на якому вони пересувались.

путівка до молдови вартістю 3000 доларів: на одещині поліцейські викрили двох організаторів незаконного трансферу
Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким один із них скористався.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарубав бабусю Одещини. А також про інспектора, який вимагав гроші за відстрочку без проблем із ТЦК.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси мобілізація
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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