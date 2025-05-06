Намагалися провезти ухилянта до Молдови в обхід КПП - одесит біжав від мобілізації

Тур до Молдови за 3 тис. долл. — на Одещині затримали бізнесменів
Чоловіки намагалися за гроші провезти одесита призовного віку до Молдови. Однак їх виявили та затримали правоохоронці у Роздільнянському районі та відкрили кримінальні справи.
Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, товариші 30-ти та 39-ти років пообіцяли одеситу довезти його поближче до Молдови та надати інформацію, як перетнути кордон в обхід КПП. Свої послуги ділки оцінили в 3000 доларів. Організатори зустріли клієнта в Роздільнянському районі, до настання темряви протримали в будинку, а вночі повезли в бік сусідньої країни, показуючи на мапі в телефоні подальший маршрут. Правоохоронці затримали підозрюваних, коли вони отримали від пасажира обумовлену суму за свої "послуги". Слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та автомобіль, на якому вони пересувались.
Яке покарання загрожує
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким один із них скористався.
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