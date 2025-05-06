Намагалися провезти ухилянта до Молдови в обхід КПП - одесит біжав від мобілізації

Затримання на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Чоловіки намагалися за гроші провезти одесита призовного віку до Молдови. Однак їх виявили та затримали правоохоронці у Роздільнянському районі та відкрили кримінальні справи.

Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, товариші 30-ти та 39-ти років пообіцяли одеситу довезти його поближче до Молдови та надати інформацію, як перетнути кордон в обхід КПП. Свої послуги ділки оцінили в 3000 доларів. Організатори зустріли клієнта в Роздільнянському районі, до настання темряви протримали в будинку, а вночі повезли в бік сусідньої країни, показуючи на мапі в телефоні подальший маршрут. Правоохоронці затримали підозрюваних, коли вони отримали від пасажира обумовлену суму за свої "послуги". Слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та автомобіль, на якому вони пересувались.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким один із них скористався.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зарубав бабусю Одещини. А також про інспектора, який вимагав гроші за відстрочку без проблем із ТЦК.