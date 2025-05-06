Правоохранитель из Одесской области получил 2 года дисциплинарного батальона за переправку уклонистов за границу

Задержанный на границе. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции

Раздельнянский райсуд Одесской области признал виновным экс-правоохранителя в незаконной переправке уклонистов за границу. Ему назначено наказание в виде двух лет дисциплинарного батальона.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, правоохранитель присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье. Он владел информацией о расположении блокпостов и маршрутах патрулирования. Поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины оставляли авто и самостоятельно пересекали границу. Стоимость таких "услуг" составляла 6 тыс. долларов США с человека, часть суммы получал экс-правоохранитель.

Как наказали

Фигуранта задержали во время получения очередной оплаты. Суд признал его виновным по части 3 статьи 332 УК Украины (переправка военнообязанных через границу) и назначил 2 года дисциплинарного батальона.

Напомним, недавно мы писали о туре в Молдову за 3 тысячи долларов. А также об инспекторе, который требовал деньги за отсрочку без проблем с ТЦК.