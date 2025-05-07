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Военный на Одесчине поджег двери почты — что решил суд

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Дата публикации 7 мая 2025 21:51
Военный ВСУ с Луганщины поджег двери Новой почты в Одесской области — приговор суда
Военные в форме. Фото иллюстративное: Zelenskiy_official

Военный с Луганщины поджег двери отделения Новой почты в Сухом лимане в Одесской области. Однако мужчина быстро попался правоохранителям и оказался на скамье подсудимых.

Об этом Новини. LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец села Новорозсош Луганской области, находился в отпуске по уходу за маленьким ребенком. Фигурант подъехал к отделению Новой почты на улице Черноморцев в Сухом лимане, облил двери легковоспламеняющейся смесью и поджег их. Своими действиями служащий нанес материальный ущерб Таировскому поселковому совету на общую сумму 17853,78 грн.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества), за что он мог получить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако его освободили от заключения с испытательным сроком на 3 года из-за смягчающих обстоятельств (раскаяние и наличие ребенка на иждивении). Военный также должен оплатить 43 661 гривну на проведение экспертиз.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ушел в СЗЧ. А также о правоохранителе, который вывозил уклонистов за границу.

Одесса суд ВСУ Новая почта Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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