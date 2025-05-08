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На Одещині у Чорноморську школи завтра перейдуть на дистанційку

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Дата публікації: 8 травня 2025 15:05
Через безпекову ситуацію школи Чорноморська на Одещині переводять 9 травня у режим онлайн — Гуляєв
Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Чорноморську на Одещині завтра, 9 травня, усі школи переведуть на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалено у зв'язку з безпекою, оскільки можливі обстріли з боку РФ.

Про це повідомив міський голова Чорноморську Василь Гуляєв.

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Школи на дистанційці

До місцевої влади Чорноморська звернулися батьки школярів та директори шкіл із пропозицією перевести освітній процес в місті в режим онлайн. Оскільки люди побоюються обстрілів через свято 9 травня в Росії. В результаті було ухвалено рішення про перехід на дистанційку на один день.

"До мене зверталися багато батьків та директорів шкіл. Ми розуміємо, що в нашій країні йде війна і безпекова складова на першому місці. Тому 9 травня 1 день в школах будуть заняття онлайн", — каже міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на півдні майже не залишилось шкіл з російською мовою. А також про підземний освітній заклад на Одещині.

Одеса школи онлайн-послуги Новини Одеси 9 травня
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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