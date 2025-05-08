В Одесской области на двух маленьких детей обвалилась стена нежилого здания — один ребенок погиб

На месте события. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области на двух маленьких детей 4 и 7 лет обвалилась стена нежилого здания. К сожалению, один мальчик погиб, второй был госпитализирован.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности трагедии

Трагедия произошла в одном из сел Слободской громады. Предварительно братья 4 и 7 лет играли возле нежилого здания, когда на них упала стена. Под обломками сооружения младший мальчик погиб, а старшего доставили в больницу, где ему оказывают помощь. На месте работают следователи и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Только после установления полных обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, недавно мы писали о матери, которая забила своего ребенка до смерти. А также о том, где маленькие одесситы могут бесплатно лечить зубы.