Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса На Одесчине на детей упала стена — погиб 4-летний мальчик

На Одесчине на детей упала стена — погиб 4-летний мальчик

Ua en ru
Дата публикации 8 мая 2025 15:34
В Одесской области на двух маленьких детей обвалилась стена нежилого здания — один ребенок погиб
На месте события. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области на двух маленьких детей 4 и 7 лет обвалилась стена нежилого здания. К сожалению, один мальчик погиб, второй был госпитализирован.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности трагедии

Трагедия произошла в одном из сел Слободской громады. Предварительно братья 4 и 7 лет играли возле нежилого здания, когда на них упала стена. Под обломками сооружения младший мальчик погиб, а старшего доставили в больницу, где ему оказывают помощь. На месте работают следователи и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Только после установления полных обстоятельств происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, недавно мы писали о матери, которая забила своего ребенка до смерти. А также о том, где маленькие одесситы могут бесплатно лечить зубы.

 

Одесса трагедия дети Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER