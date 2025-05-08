Военный из Одесской области на фоне личной неприязни избил мужчину и угнал его автомобиль — приговор суда

На Одесчине военный избил мужчину и украл авто — как наказали
Военный из Одесской области на фоне личной неприязни избил мужчину и угнал его автомобиль. На него открыли уголовное дело и направили его в Раздельнянский суд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный из Раздельной поспорил со своим знакомым возле одной из автомоек. Когда между мужчинами вспыхнул конфликт, служащий дважды ударил оппонента кулаком в лицо и завладел его автомобилем марки ВАЗ. На угнанной машине солдат уехал с места происшествия домой, а уже на следующий день к нему наведались полицейские, которые изъяли транспортное средство. На суде фигурант раскаялся и попросил возвращения в ряды ВСУ.
Что решил суд
Военного признали виновным по ч.2 ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Но суд освободил его от 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.
Напомним, недавно мы писали о военном, который поджег двери почты. А также о приговоре служащему, который ушел в СЗЧ.
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