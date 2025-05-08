Военный из Одесской области на фоне личной неприязни избил мужчину и угнал его автомобиль — приговор суда

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: EPA

Военный из Одесской области на фоне личной неприязни избил мужчину и угнал его автомобиль. На него открыли уголовное дело и направили его в Раздельнянский суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Раздельной поспорил со своим знакомым возле одной из автомоек. Когда между мужчинами вспыхнул конфликт, служащий дважды ударил оппонента кулаком в лицо и завладел его автомобилем марки ВАЗ. На угнанной машине солдат уехал с места происшествия домой, а уже на следующий день к нему наведались полицейские, которые изъяли транспортное средство. На суде фигурант раскаялся и попросил возвращения в ряды ВСУ.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.2 ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Но суд освободил его от 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о военном, который поджег двери почты. А также о приговоре служащему, который ушел в СЗЧ.