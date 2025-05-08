На Одещині прикордонники затримали румуна, який хотів провезти безакцизні вейпи та продавати їх

Одеські прикордонники не пустили в Україну вейпи на 14 мільйонів
Громадянин Румунії намагався провести безакцизні вейпи з метою їх подальшого продажу в Україні. Однак бізнес-план провалився, оскільки прикордонники піймали ділка на гарячому.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Подробиці справи
Під час огляду мікроавтобуса у пункті пропуску "Старокозаче" оглядова група виявила у багажному відсіку картонні коробки, заповнені вейпами без українських акцизних марок. Загалом майже 16 400 одиниць на суму понад 14 млн грн. За словами водія, 34-річного громадянина Румунії, він мав доставити товар до одного з міст Одеської області для подальшого продажу на території України. В рамках відкритого кримінального провадження транспортний засіб та вантаж іноземця було вилучено.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ст. 201-4 КК України (Контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про контрабандиста, який провозив сигарети з алкоголем. А також про затримання перевізника тютюнових виробів у пункті "Орлівка".
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