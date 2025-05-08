На Одещині прикордонники затримали румуна, який хотів провезти безакцизні вейпи та продавати їх

Затримання порушника. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Громадянин Румунії намагався провести безакцизні вейпи з метою їх подальшого продажу в Україні. Однак бізнес-план провалився, оскільки прикордонники піймали ділка на гарячому.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

Під час огляду мікроавтобуса у пункті пропуску "Старокозаче" оглядова група виявила у багажному відсіку картонні коробки, заповнені вейпами без українських акцизних марок. Загалом майже 16 400 одиниць на суму понад 14 млн грн. За словами водія, 34-річного громадянина Румунії, він мав доставити товар до одного з міст Одеської області для подальшого продажу на території України. В рамках відкритого кримінального провадження транспортний засіб та вантаж іноземця було вилучено.

Вилучене авто. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 201-4 КК України (Контрабанда підакцизних товарів). Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про контрабандиста, який провозив сигарети з алкоголем. А також про затримання перевізника тютюнових виробів у пункті "Орлівка".