Румынский указатель. Фото: Банновский дом культуры

В Одесской области, в селе Банновка Васильевской громады нашли уличный указатель времен румынской оккупации. Работница местного музея сначала приняла табличку за мусор, однако заподозрила, что это исторический артефакт.

Об этом сообщили сотрудники Банновского дома культуры в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Необычная находка

Необычный указатель нашли возле дома-музея "Болгарский куст" в Банновке. Местная работница убирала мусор после реставрационных работ с фасада здания, когда увидела ржавую металлическую табличку. Женщина хотела ее выбросить, но внезапно заметила румынские буквы с цифрой "15". Надпись расшифровали — "Село Беняса, 15" (именно так раньше называлась Банновка).

"Алена Маломен, наша сотрудница, случайно нашла старую ржавую жестянку. Первой ее реакцией было выбросить на мусор, и тут она заметила, что на ржавчине выпирают буквы на румынском языке и цифра 15. Перевод с румынского читается так — село Беняса, 15. Это и есть номер дома семейства Домникии и Степана Беровых, а сегодня — Дом музей "Болгарская куща", — сообщают на странице Банновского дома культуры.

Работница музея с табличкой. Фото: Банновский дом культуры

Напомним, еще недавно мы писали о снятии указателя с именем Жванецкого. А также о том, как в Одессе удовлетворили караимскую общину.