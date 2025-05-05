Румунський покажчик. Фото: Баннівський будинок культури

На Одещині, у Селі Баннівка Василівської громади, знайшли вуличний покажчик часів румунської окупації. Працівниця місцевого музею спочатку сприйняла табличку за сміття, однак запідозрила, що це історичний артефакт.

Про це повідомили співробітники баннівського будинку культури у соцмережі.

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Незвичайний покажчик знайшли біля будинку-музею "Болгарська куща" у Баннівці. Місцева працівниця прибирала сміття після реставраційних робіт з фасаду будівлі, коли побачила іржаву металеву табличку. Жінка хотіла її викинути, але раптово помітила румунські літери із цифрою "15". Напис розшифрували — "Село Беняса, 15" (саме так раніше називалась Баннівка).

"Альона Маломен, наша співробітниця, випадково знайшла стару іржаву бляшанку. Першою її реакцією було викинути на сміття, і тут вона помітила, що на іржі випирають літери румунською мовою і цифра 15. Переклад з румунської читається так: село Беняса, 15. Це і є номер будинку сімейства Домнікії та Степана Берових, а сьогодні — Будинок музей "Болгарська куща", — повідомляють на сторінці Баннівського будинку культури.

Працівниця музею із табличкою. Фото: Баннівський будинок культури

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зняття покажчика з іменем Жванецького. А також про те, як в Одесі задовольнили караїмську громаду.