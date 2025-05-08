В Одесской области пограничники задержали румына, который хотел провезти безакцизные вейпы и продавать их

Задержание нарушителя. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Гражданин Румынии пытался провести безакцизные вейпы с целью их дальнейшей продажи в Украине. Однако бизнес-план провалился, поскольку пограничники поймали дельца с поличным.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

Во время осмотра микроавтобуса в пункте пропуска "Староказачье" обзорная группа обнаружила в багажном отсеке картонные коробки, заполненные вейпами без украинских акцизных марок. Всего почти 16 400 единиц на сумму более 14 млн грн. По словам водителя, 34-летнего гражданина Румынии, он должен был доставить товар в один из городов Одесской области для дальнейшей продажи на территории Украины. В рамках открытого уголовного производства транспортное средство и груз иностранца были изъяты.

Изъятое авто. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 201-4 УК Украины (Контрабанда подакцизных товаров). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о контрабандисте, который провозил сигареты с алкоголем. А также о задержании перевозчика табачных изделий в пункте "Орловка".