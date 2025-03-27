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Спрятал в машине сигареты — на Одесчине задержали контрабанду

27 марта 2025 11:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области мужчина пытался провести 700 пачек сигарет через границу
Сигареты в авто. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В пункте пропуска "Орловка" в Одесской области пограничники нашли тайник с сигаретами в днище авто. На водителя составили админпротокол, а табачные изделия изъяли до решения суда.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным правоохранителей, 65-летний гражданин Украины, управляя автомобилем Opel, направлялся в Румынию. Пограничники провели углубленный осмотр транспортного средства, используя ручной сканер. В результате в днище и в сиденьях машины были обнаружены оборудованные тайники, заполненные более 700 пачками сигарет.

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Изъятые сигареты, фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

По данному факту в отношении водителя сотрудники таможни составили административный протокол. Табачные изделия и машину изъяли до решения суда. Фигуранту грозит штраф в размере 100% стоимости всех найденных у него сигарет.

Напомним, недавно мы писали о такси в Молдову в обход пунктов пропуска. А также о попытке подкупить пограничника.

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