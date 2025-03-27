На Одещині чоловік намагався провести 700 пачок цигарок через кордон

Цигарки в авто. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

У пункті пропуску "Орлівка" на Одещині прикордонники викрили схованку з цигарками у днищі авто. На водія склали адмінпротокол, а тютюнові вироби вилучили до рішення суду.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними правоохоронців, 65-річний громадянин України, керуючи автомобілем Opel, прямував до Румунії. Прикордонники провели поглиблений огляд транспортного засобу, використовуючи ручний сканер. В результаті в днищі та в сидіннях машини було виявлено обладнані схованки, заповнені понад 700 пачками цигарок.

Вилучені цигарки. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

За цим фактом стосовно водія співробітники митниці склали адміністративний протокол. Тютюнові вироби та автівку вилучили до рішення суду. Фігуранту загрожує штраф у розмірі 100% вартості усіх знайдених в нього цигарок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про таксі до Молдови в обхід пунктів пропуску. А також про спробу підкупити прикордонника.