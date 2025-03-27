На Одещині чоловік намагався провести 700 пачок цигарок через кордон

Сховав у машині цигарки — на Одещині затримали контрабанду
У пункті пропуску "Орлівка" на Одещині прикордонники викрили схованку з цигарками у днищі авто. На водія склали адмінпротокол, а тютюнові вироби вилучили до рішення суду.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними правоохоронців, 65-річний громадянин України, керуючи автомобілем Opel, прямував до Румунії. Прикордонники провели поглиблений огляд транспортного засобу, використовуючи ручний сканер. В результаті в днищі та в сидіннях машини було виявлено обладнані схованки, заповнені понад 700 пачками цигарок.
Яке покарання загрожує
За цим фактом стосовно водія співробітники митниці склали адміністративний протокол. Тютюнові вироби та автівку вилучили до рішення суду. Фігуранту загрожує штраф у розмірі 100% вартості усіх знайдених в нього цигарок.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про таксі до Молдови в обхід пунктів пропуску. А також про спробу підкупити прикордонника.
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