Наркозалежна мешканка Подільську на Одещині отримувала пігулки з метадоном за рецептом та збувала їх за гроші.

Жінка на допиті. Фото ілюстративне: Національна поліція

Наркозалежна мешканка Подільську на Одещині отримувала пігулки з метадоном за рецептом, а потім продавала їх. Поліцейські упіймали її на гарячому, тепер жінці загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 35-річна жителька Подільська отримувала за призначенням лікаря для підтримувальної терапії нарковмісні пігулки в медичній установі. Після чого продавала їх місцевим мешканцям. Поліцейські задокументували два факти реалізації нею психотропів. Проведений експрес-тест підтвердив наявність у складі даного препарату метадону, обіг якого обмежено.

Правоохоронці вилучили у підозрюваної ще пів сотні аналогічних таблеток, гроші та телефони.

Вилучені пігулки. Фото: Національна поліція

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України, (незаконний збут наркотичного засобу). Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, в якого знайшли наркотики. А також про суд над крадіжником.