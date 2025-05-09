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Головна Одеса На Одещині торгували психотропними пігулками — деталі схеми

На Одещині торгували психотропними пігулками — деталі схеми

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Дата публікації: 9 травня 2025 11:55
Наркозалежна мешканка Подільську на Одещині отримувала пігулки з метадоном за рецептом та збувала їх за гроші.
Жінка на допиті. Фото ілюстративне: Національна поліція

Наркозалежна мешканка Подільську на Одещині отримувала пігулки з метадоном за рецептом, а потім продавала їх. Поліцейські упіймали її на гарячому, тепер жінці загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 35-річна жителька Подільська отримувала за призначенням лікаря для підтримувальної терапії нарковмісні пігулки в медичній установі. Після чого продавала їх місцевим мешканцям. Поліцейські задокументували два факти реалізації нею психотропів. Проведений експрес-тест підтвердив наявність у складі даного препарату метадону, обіг якого обмежено.
Правоохоронці вилучили у підозрюваної ще пів сотні аналогічних таблеток, гроші та телефони. 

поліцейські викрили 35-річну жительку подільського району в торгівлі метадоном
Вилучені пігулки. Фото: Національна поліція

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України, (незаконний збут наркотичного засобу). Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, в якого знайшли наркотики. А також про суд над крадіжником.

Одеса наркотики Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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