Наркозависимая жительница Подольска Одесской области получала таблетки с метадоном по рецепту и сбывала их за деньги.

Женщина на допросе. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Наркозависимая жительница Подольска Одесской области получала таблетки с метадоном по рецепту, а затем продавала их. Полицейские поймали ее на горячем, теперь женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 35-летняя жительница Подольска получала по назначению врача для поддерживающей терапии наркосодержащие таблетки в медицинском учреждении. После чего продавала их местным жителям. Полицейские задокументировали два факта реализации ею психотропов. Проведенный экспресс-тест подтвердил наличие в составе данного препарата метадона, оборот которого ограничен. Правоохранители изъяли у подозреваемой еще полсотни аналогичных таблеток, деньги и телефоны.

Изъятые таблетки. Фото: Национальная полиция

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, (незаконный сбыт наркотического средства). Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, у которого нашли наркотики. А также о суде над вором.