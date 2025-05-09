В Одесской области предприниматель украл 240 тысяч гривен на ремонте крыши школы - его разоблачила прокуратура

Заработал на ремонте школы на Одесчине — что грозит подрядчику
В Одесской области предприниматель присвоил 240 тысяч гривен на ремонте крыши школы. Однако на этом его разоблачили сотрудники прокуратуры, теперь ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, обвиняемый завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по капитальному ремонту кровли школы в Белгород-Днестровском районе. Предприниматель завысил объем и стоимость выполненных строительных работ и использованных материалов, чем увеличил сумму якобы потраченных средств. В общей сложности на счет дельца было безосновательно переведено почти 240 тыс. грн бюджетных денег.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и 1 ст. 366 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и подлог). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области торговали психотропными таблетками. А также о попытке провести вейпы на 14 миллионов.
Читайте Новини.LIVE!