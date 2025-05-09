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Заработал на ремонте школы на Одесчине — что грозит подрядчику

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Дата публикации 9 мая 2025 13:05
В Одесской области предприниматель украл 240 тысяч гривен на ремонте крыши школы - его разоблачила прокуратура
Школа в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области предприниматель присвоил 240 тысяч гривен на ремонте крыши школы. Однако на этом его разоблачили сотрудники прокуратуры, теперь ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по капитальному ремонту кровли школы в Белгород-Днестровском районе. Предприниматель завысил объем и стоимость выполненных строительных работ и использованных материалов, чем увеличил сумму якобы потраченных средств. В общей сложности на счет дельца было безосновательно переведено почти 240 тыс. грн бюджетных денег.

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Под крышей школы. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и 1 ст. 366 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и подлог). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области торговали психотропными таблетками. А также о попытке провести вейпы на 14 миллионов.

Одесса ремонт школы Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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