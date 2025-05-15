Булінг в одеському ліцеї - поліція почала перевірку через скаргу до обмудсмена

Булінг в школі. Фото ілюстративне: yes-tm

В Одесі переселенка скаржиться на те, що в одному з ліцеїв цькують та бьють її доньку і беруть побори. Поліцейські зареєстрували відомості та вже почали перевірку навчального закладу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Булінг в ліцеї

В Одесі переселенка виклала відеозвернення до омбудсмена, у якому вона скаржиться на булінг щодо її доньки-першокласниці в одному з ліцеїв міста. Жінка стверджує, що її доньку цькують і вимагають з неї побори. І найголовніше: все це відбувається за участю класного керівника. Постраждала каже, що зверталася і до керівництва навчального закладу, і до департаменту освіти. Однак усюди її скарги проігнорували, а дитину після цього знову побили. Авторка відео не стримує сліз та просить допомогу у правозихасника.

"Життя моєї дитини стало нестерпним. Я не знаю як боротись та куди йти. Приїжджала комісія з департаменту, 2 тижня було спокою, а потім знов те саме. Я не витягую ні морально, ні фізично. На даний момент я на антидепресантах. Прошу: допоможіть моїй дитині відвідувати школу", — каже жінка у відеозверненні.

У поліцію жінка не звернулася, але поліцейські зареєстрували данні відомості та розпочали перевірку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрядника, який заробив на ремонті школи на Одещині. А також про те, що на півдні майже не залишилося освітніх закладів з російською мовою.