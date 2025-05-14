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Головна Одеса Гроші за інвалідність — в Одесі шахрай заробляв на хворих

Гроші за інвалідність — в Одесі шахрай заробляв на хворих

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Дата публікації: 14 травня 2025 14:32
Одесит підмовив чоловіка надати медикам гроші за оформлення інвалідності
Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит підмовив чоловіка, який планував отримати группу з інвалідності надати медикам хабар, аби "полегшити" процедуру оформлення. Насправді ділок хотів залишити собі ці гроші, однак не вийшло: правоохоронці затримали його під час отримання коштів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 57-річний житель Одеси вирішив заробити грошей на знайомому. Підозрюваний дізнався, що чоловік планує пройти лікування, оформити групу інвалідності та пенсійне посвідчення. Ділок запропонував йому "допомогу" у вирішенні його питання. Ввів в оману, запевнивши, що має налагоджені зв’язки серед службових осіб медичних установ, і підбурив через нього дати їм хабар.

Вартість "послуг" аферист оцінив у вісім тисяч доларів, які не збирався нікому передавати, а планував використати на свої потреби. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним першої частини траншу в сумі 6500 доларів, яку слідчі вилучили як речовий доказ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

поліцейські відправили на лаву підсудних жителя одеси за шахрайство та підбурювання до надання хабаря службовим особам медичних установ та органів виконавчої влади
Вилучені гроші. Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до надання неправомірної вигоди та шахрайство). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який спалив авто брата через образу. А також про військового, який торгував патронами.

Одеса хабар гроші інвалідність Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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