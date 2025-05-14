Одесит підмовив чоловіка надати медикам гроші за оформлення інвалідності

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит підмовив чоловіка, який планував отримати группу з інвалідності надати медикам хабар, аби "полегшити" процедуру оформлення. Насправді ділок хотів залишити собі ці гроші, однак не вийшло: правоохоронці затримали його під час отримання коштів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 57-річний житель Одеси вирішив заробити грошей на знайомому. Підозрюваний дізнався, що чоловік планує пройти лікування, оформити групу інвалідності та пенсійне посвідчення. Ділок запропонував йому "допомогу" у вирішенні його питання. Ввів в оману, запевнивши, що має налагоджені зв’язки серед службових осіб медичних установ, і підбурив через нього дати їм хабар.

Вартість "послуг" аферист оцінив у вісім тисяч доларів, які не збирався нікому передавати, а планував використати на свої потреби. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним першої частини траншу в сумі 6500 доларів, яку слідчі вилучили як речовий доказ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вилучені гроші. Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до надання неправомірної вигоди та шахрайство). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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