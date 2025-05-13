Патрони на столі. Фото ілюстративне: autostrike

Військовий моряк з Одеси продав понад 1000 патронів аби придбати собі нову форму. Однак під час зустрічі з покупцем його затримали правоохоронці, через що службовець опинився на лаві підсудних.

Про це з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Штаб-старшина команди бойового управління патрульного катеру з Одеси привласнив 1080 патронів калібру 5,45мм за метою подальшого продажу. Згодом в одному з месенжерів чоловік знайшов іншого службовця, який заходів придбати цей боєкомплект. Фігурант зустрівся з клієнтом на Марсельській вулиці та передав йому короб із БК за 36 тисяч гривень. Однак ділок не знав, що покупець співпрацював із правоохоронцями. Тому його затримали під час отримання коштів. На суді підозрюваний розкаявся та зауважив, що збув БК для того щоб придбати нову форму.

Що вирішив суд

Війьскового визнали винним за ч.1 ст.263 КК України (збут вогнепальної зброї). Однак фігурант вніс заставу у розмірі 102 952 гривень та попросив передати її на потреби Збройних сил України. Суд врахував це, як і щире каяття, тому звільнив його від 2 років позбавлення волі. Одесит отримав аналогічний строк службового обмеження із відрахуванням 10% заробітної плати в дохід держави. Крім того, з нього зтягнули 1514 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які продавали гранати. А також про мешканця Одещини, який ухилився від мобілізації через хвору матір.