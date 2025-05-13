В Одесі пролунав вибух - що відомо

Вибух у небі. Фото ілюстративне: politeka.

В Одесі пролунав потужний вибух, зараз, 13 травня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух в Одесі

Близько 19:20 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про швидкісні цілі, які прямують до нашого регіону. А вже за 6 хвилин одесити почули потужний вибух. Повідомляють про приліт, однак офіційних підтверджень поки немає.

Цілі на Одещину. Фото: скриншот

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

За повідомленнями моніторингових каналів, цілі рухались у бік Затоки, Чорноморська та Одеси.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух в Одесі. А також про знищення ППО в Криму.