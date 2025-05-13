В Одессе прогремел взрыв - что известно

В Одессе прогремел сверхмощный взрыв — детали
В Одессе прогремел мощный взрыв, сейчас, 13 мая. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой использования баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе
Около 19:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о скоростных целях, которые направляются к нашему региону. А уже через 6 минут одесситы услышали мощный взрыв. Сообщают о прилете, однако официальных подтверждений пока нет.
По сообщениям мониторинговых каналов, цели двигались в сторону Затоки, Черноморска и Одессы.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали о взрыве в Одессе. А также об уничтожении ПВО в Крыму.
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