Поліція на місці події. Фото ілюстративне: Корреспондент.net

У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух у приватному домоволодінні. Вже відомо про одного постраждалого чоловіка, поліція встановлює всі обставини події.

Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Вибух пролунав близько 17:00 дворі одного з приватних будинків Хаджибейського району. Принаймні один чоловік отримав поранення, однак інформація щодо інших постраждалих поки уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.

Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Якщо ви виявили підозрівлий предмет, який потенційно може бути вибухонебезпечним, не можна робити наступне:

Не беріть його в руки.

Не переносьте, не зсовуйте з місця, не перекочуйте.

Не витягайте з землі.

Не намагайтеся розібрати.

Не розводьте багаття поруч.

Що вам необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Зберігайте спокій та не панікуйте.

Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами.

Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102 або подзвоніть на гарячу лінію Муніципальної варти — (048) 701 83 08.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання одесита, який заробляв на ухилянтах. А також про передачу справи голови Фонтанської ОТГ Наталії Крупиці, яку підозрюють у привласненні 3 мільйонів на берегоукріпленні, до суду.