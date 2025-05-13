В Одесі пролунав потужний вибух — є постраждалий
У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух у приватному домоволодінні. Вже відомо про одного постраждалого чоловіка, поліція встановлює всі обставини події.
Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Вибух в Одесі
Вибух пролунав близько 17:00 дворі одного з приватних будинків Хаджибейського району. Принаймні один чоловік отримав поранення, однак інформація щодо інших постраждалих поки уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.
Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Якщо ви виявили підозрівлий предмет, який потенційно може бути вибухонебезпечним, не можна робити наступне:
- Не беріть його в руки.
- Не переносьте, не зсовуйте з місця, не перекочуйте.
- Не витягайте з землі.
- Не намагайтеся розібрати.
- Не розводьте багаття поруч.
Що вам необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:
- Зберігайте спокій та не панікуйте.
- Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами.
- Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102 або подзвоніть на гарячу лінію Муніципальної варти — (048) 701 83 08.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання одесита, який заробляв на ухилянтах. А також про передачу справи голови Фонтанської ОТГ Наталії Крупиці, яку підозрюють у привласненні 3 мільйонів на берегоукріпленні, до суду.
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