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Головна Одеса В Одесі пролунав потужний вибух — є постраждалий

В Одесі пролунав потужний вибух — є постраждалий

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Дата публікації: 13 травня 2025 17:57
У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух у приватному домоволодінні.
Поліція на місці події. Фото ілюстративне: Корреспондент.net

У Хаджибейському районі Одеси пролунав вибух у приватному домоволодінні. Вже відомо про одного постраждалого чоловіка, поліція встановлює всі обставини події.

Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Вибух пролунав близько 17:00 дворі одного з приватних будинків Хаджибейського району. Принаймні один чоловік отримав поранення, однак інформація щодо інших постраждалих поки уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків.

Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Якщо ви виявили підозрівлий предмет, який потенційно може бути вибухонебезпечним, не можна робити наступне:

  • Не беріть його в руки.
  • Не переносьте, не зсовуйте з місця, не перекочуйте.
  • Не витягайте з землі.
  • Не намагайтеся розібрати.
  • Не розводьте багаття поруч.

Що вам необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:

  • Зберігайте спокій та не панікуйте.
  • Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами.
  •  Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102  або подзвоніть на гарячу лінію Муніципальної варти — (048) 701 83 08.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання одесита, який заробляв на ухилянтах. А також про передачу справи голови Фонтанської ОТГ Наталії Крупиці, яку підозрюють у привласненні 3 мільйонів на берегоукріпленні, до суду.

Одеса вибух поліція Новини Одеси постраждалі
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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