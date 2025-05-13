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В Одессе прогремел мощный взрыв — есть пострадавший

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Дата публикации 13 мая 2025 17:57
В Хаджибейском районе Одессы прогремел взрыв в частном домовладении.
Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное: Корреспондент.net

В Хаджибейском районе Одессы прогремел взрыв в частном домовладении. Уже известно об одном пострадавшем мужчине, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Взрыв прогремел около 17:00 дворе одного из частных домов Хаджибейского района. По крайней мере один человек получил ранения, однако информация о других пострадавших пока уточняется. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.

Что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который потенциально может быть взрывоопасным, нельзя делать следующее:

  • Не берите его в руки.
  • Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
  • Не вытаскивайте из земли.
  • Не пытайтесь разобрать.
  • Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  • Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
  • Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.
  • Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — (048) 701 83 08.

Напомним, недавно мы писали о задержании одессита, который зарабатывал на уклонистах. А также о передаче дела главы Фонтанской ОТГ Натальи Крупицы, которую подозревают в присвоении 3 миллионов на берегоукреплении, в суд.

Одесса взрыв полиция Новости Одессы пострадавшие
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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