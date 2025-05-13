Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное: Корреспондент.net

В Хаджибейском районе Одессы прогремел взрыв в частном домовладении. Уже известно об одном пострадавшем мужчине, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Взрыв прогремел около 17:00 дворе одного из частных домов Хаджибейского района. По крайней мере один человек получил ранения, однако информация о других пострадавших пока уточняется. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.

Что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который потенциально может быть взрывоопасным, нельзя делать следующее:

Не берите его в руки.

Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.

Не вытаскивайте из земли.

Не пытайтесь разобрать.

Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.

Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — (048) 701 83 08.

Напомним, недавно мы писали о задержании одессита, который зарабатывал на уклонистах. А также о передаче дела главы Фонтанской ОТГ Натальи Крупицы, которую подозревают в присвоении 3 миллионов на берегоукреплении, в суд.