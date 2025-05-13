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Одесский военный продал патроны чтобы купить себе новую форму

Ua en ru
Дата публикации 13 мая 2025 21:51
Военный моряк из Одессы продал более 1000 патронов чтобы приобрести себе новую форму.
Патроны на столе. Фото иллюстративное: autostrike

Военный моряк из Одессы продал более 1000 патронов чтобы приобрести себе новую форму. Однако во время встречи с покупателем его задержали правоохранители, из-за чего служащий оказался на скамье подсудимых.

Об этом из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Штаб-старшина команды боевого управления патрульного катера из Одессы присвоил 1080 патронов калибра 5,45мм с целью дальнейшей продажи. Впоследствии в одном из мессенжеров мужчина нашел другого служащего, который захотел приобрести этот боекомплект. Фигурант встретился с клиентом на Марсельской улице и передал ему короб с БК за 36 тысяч гривен. Однако делец не знал, что покупатель сотрудничал с правоохранителями. В результате его задержали во время получения средств. На суде подозреваемый раскаялся и отметил, что сбыл БК для того чтобы приобрести новую форму.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт огнестрельного оружия). Однако фигурант внес залог в размере 102 952 гривен и попросил передать его на нужды Вооруженных сил Украины. Суд учел это, как и искреннее раскаяние, поэтому освободил его от 2 лет лишения свободы. Одессит получил аналогичный срок служебного ограничения с отчислением 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, с него взыскали 1514 грн за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые продавали гранаты. А также о жителе Одесской области, который уклонился от мобилизации из-за больной матери.

Одесса ВСУ армия Новости Одессы продажа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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