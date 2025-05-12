На Одещині винесли вирок агенту ФСБ РФ, який допомагав коригувати ворожі удари

Агент після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Медпрацівнику з Одещини винесли вирок за те, що він допомагав спецслужбам РФ коригувати удари по Ізмаїльському району. Майже рік ворожий агент очікував рішення суду під вартою.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, засуджений з власної ініціативи допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. В якості винагороди за свої "послуги" агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону. Чоловік здавав росіянам місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району.

Ці дані ворог використовував для підготовки нових та коригування повторних ударів на Подунав'я Одещини. Інформацію фігурант передавав ФСБ за допомогою одного з месенджерів. Правоохоронці затримали підозрюваного у серпні 2024 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. На вирок суду він очікував під вартою.

Що вирішив суд на Одещині

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чиновницю, яка наводила російські ракети. А також про чоловіка, який кинув гранату у поліцейських.