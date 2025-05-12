В Одесской области вынесли приговор агенту ФСБ РФ, который помогал корректировать вражеские удары

Агент после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Медработнику из Одесской области вынесли приговор за то, что он помогал спецслужбам РФ корректировать удары по Измаильскому району. Почти год вражеский агент ждал решения суда под стражей.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, осужденный по собственной инициативе помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" агент рассчитывал на руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата региона. Мужчина сдавал россиянам места дислокации личного состава подразделений Сил ТрО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны на территории Измаильского района. Эти данные враг использовал для подготовки новых и корректировки повторных ударов на Подунавье Одесской области. Информацию фигурант передавал ФСБ с помощью одного из мессенджеров. Правоохранители задержали подозреваемого в августе 2024 года. Во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Приговора суда он ожидал под стражей.

Что решил суд в Одесской области

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о чиновнице, которая наводила российские ракеты. А также о мужчине, который бросил гранату в полицейских.