Чиновница горсовета на Николаевщине работала на ФСБ РФ и была разоблачена СБУ

Подозреваемая в СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала чиновницу одного из горсоветов на Николаевщине, которая помогала корректировать российские атаки по региону. Ее задержали на рабочем месте, женщине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 57-летняя работница одного из управлений Первомайского горсовета шпионила за защитниками южного региона. СБУ задержала ее, когда фигурантка находилась на совещании со своим руководством и коллегами. Женщина пыталась выявить "новые" локации подразделений ВСУ, куда они переместились из своих стандартных пунктов базирования после начала полномасштабной войны. Также во время "разведвылазок" агент фиксировала маршруты движения, количество и наименование военной техники, направляющейся к передовой.

Собранную информацию она "сбрасывала" в шпионский чат-бот, который администрирует Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматий"), скрывающийся в Донецке. Полученные разведданные вражеский "админ" переправлял своим кураторам сразу из двух российских спецслужб — ФСБ и военной разведки РФ. Сведения оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дронных атак России по территории региона. Во время обысков у подозреваемой изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об арестованном СБУ судне теневого флота РФ. А также о мужчине, который бросил гранату в полицейских.