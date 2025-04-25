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СБУ на Одещині заарештувало судно тіньового флоту РФ

25 квітня 2025 16:02
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
СБУ зарештувало російське судно, яке перевозило викрадене українське зерно
Затримання судна. Фото: Управління СБ України в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

СБУ арештувала судно "тіньового" флоту РФ, яке вивезло з Криму 5 тис. тонн награбованого українського зерна. Аби приховати перевезення агропродукції, російський суховантаж йшов морем під чужим прапором.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

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Арешт судна

Служба безпеки затримала та арештувала судно, яке допомагало рашистам викрадати українську агропродукцію з тимчасово підконтрольних регіонів нашої держави. Як встановило розслідування, цей корабель входив до складу "тіньового" флоту РФ. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на окупованій території півдня України. Щоб приховати злочин, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

"Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції", — йдеться уповідомленні СБУ.

Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів РФ та притягнення винних до відповідальності.

СБУ на Одещині заарештувало судно тіньового флоту РФ - фото 1
На судні. Фото: Управління СБ України в Одеській області
СБУ на Одещині заарештувало судно тіньового флоту РФ - фото 2
Вилучена документація. Фото: Управління СБ України в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж російського танкеру на Одещині. А також про те, скільки суден зайшло в порти регіону.

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