Ракетоносители РФ в Черном море — угроза для Одесской области, ВМС Украины

Российский корабль. Фото иллюстративное: Дзеркало тижня

Россия вывела на патрулирование в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" наготове. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей РФ.

Об этом 24 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится 1 военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное на рейды выведено 4 судна РФ, 2 из которых снаряжены 12 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 2 судна, 1 из которых затем продолжило движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию зашло в интересах РФ 8 кораблей, 4 из которых двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о дроновой атаке на Одессу. А также о защите Молдовы от беспилотников РФ.