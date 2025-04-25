ЄС закупить засоби ППО проти дронів РФ для Молдови — Санду

Дрон-приманка, знайдений в Молдові. Фото: Поліція Молдови

Молдова отримає обладнання, яке допоможе захистити територію країни від російських дронів, які залітають з території Одещини. На такі заходи Європейський Союз вже пообіцяв виділити 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Молдовське видання tv8.md, посилаючись на президентку Молдови Майу Санду.

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Влада Молдови узгодила з Європейським фондом миру пакет допомоги обсягом 60 мільйонів євро на закупівлю протидронового обладнання. У Кишиневі наголошують на небезпеці від безпілотників РФ, які становлять загрозу на тільки для життя людей, але й для інфраструктури країни.

"Завдяки підтримці ЄС ми краще підготовлені до загроз, що надходять з-за меж країни. Ми мирна країна, ми не хочемо війни, але ми маємо обов’язок захищати свою безпеку, захищати своїх громадян, і ЄС інвестує саме в це фундаментальне право, право кожного громадянина жити в безпеці", — сказала Майя Санду.

Додамо, з початку війни в Україні на територію Молдови впали десятки безпілотників або їх фрагментів. Останній випадок стався в ніч на 13 лютого, коли росіяни масовано атакували порт Рені. Один дрон — на сільськогосподарські угіддя поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі, неподалік від Чадир-Лунги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який зміг втекти до Молдови. А також про авіарейси з Кишинева.