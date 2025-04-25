ЄС закупить засоби ППО проти дронів РФ для Молдови — Санду

ЄС допоможе Молдові захиститися від російських дронів — як саме
Молдова отримає обладнання, яке допоможе захистити територію країни від російських дронів, які залітають з території Одещини. На такі заходи Європейський Союз вже пообіцяв виділити 60 мільйонів євро.
Про це повідомляє Молдовське видання tv8.md, посилаючись на президентку Молдови Майу Санду.
Засоби ППО для Молдови
Влада Молдови узгодила з Європейським фондом миру пакет допомоги обсягом 60 мільйонів євро на закупівлю протидронового обладнання. У Кишиневі наголошують на небезпеці від безпілотників РФ, які становлять загрозу на тільки для життя людей, але й для інфраструктури країни.
"Завдяки підтримці ЄС ми краще підготовлені до загроз, що надходять з-за меж країни. Ми мирна країна, ми не хочемо війни, але ми маємо обов’язок захищати свою безпеку, захищати своїх громадян, і ЄС інвестує саме в це фундаментальне право, право кожного громадянина жити в безпеці", — сказала Майя Санду.
Додамо, з початку війни в Україні на територію Молдови впали десятки безпілотників або їх фрагментів. Останній випадок стався в ніч на 13 лютого, коли росіяни масовано атакували порт Рені. Один дрон — на сільськогосподарські угіддя поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі, неподалік від Чадир-Лунги.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який зміг втекти до Молдови. А також про авіарейси з Кишинева.
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