Виїхав з Одеси до Молдови та записав відео

Молдовський кордон. Фото ілюстративне: myvin.com

Житель Одеси опублікував у мережі відео, на якому показано, як він нелегально виїхав до Молдови після отримання наказу про мобілізацію до ЗСУ. Під час втечі чоловік поспілкувався з мешканцем прикордонного села, який дав йому грошей на дорогу.

Відео одесита активно шириться соцмережами.

Реклама

Читайте також:

Втік у Молдову

На кадрах, які виклав призовник, можна побачити, як він приїхав до одного з прикордонних сіл Одеської області. Українець попросив у місцевого мешканця склянку води та запропонував йому в обмін євро. Чоловік виконав його прохання, проте наполіг на тому, щоб він сховав гроші.

"Доки не заховаєш гроші води не дам", — сказав одеситу місцевий мешканець.

До того ж, місцевий селянин сам дав одеситу трохи леїв із собою, оскільки в того не було молдовської валюти. В результаті ухилянт зміг перейти кордон та потрапив до сусідньої країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про авіарейси з Кишинева. А також про чоловіка, який хотів провезти у Молдову приховану валюту.