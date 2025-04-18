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Одесит втік до Молдови та записав відео як він це зробив

18 квітня 2025 18:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Виїхав з Одеси до Молдови та записав відео
Молдовський кордон. Фото ілюстративне: myvin.com
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Житель Одеси опублікував у мережі відео, на якому показано, як він нелегально виїхав до Молдови після отримання наказу про мобілізацію до ЗСУ. Під час втечі чоловік поспілкувався з мешканцем прикордонного села, який дав йому грошей на дорогу.

Відео одесита активно шириться соцмережами.

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На кадрах, які виклав призовник, можна побачити, як він приїхав до одного з прикордонних сіл Одеської області. Українець попросив у місцевого мешканця склянку води та запропонував йому в обмін євро. Чоловік виконав його прохання, проте наполіг на тому, щоб він сховав гроші.

"Доки не заховаєш гроші води не дам", — сказав одеситу місцевий мешканець.

До того ж, місцевий селянин сам дав одеситу трохи леїв із собою, оскільки в того не було молдовської валюти. В результаті ухилянт зміг перейти кордон та потрапив до сусідньої країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про авіарейси з Кишинева. А також про чоловіка, який хотів провезти у Молдову приховану валюту.

Одеса Молдова Новини Одеси мобілізація ухилянти
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