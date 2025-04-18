РФ обстрілами знищує населені пункти на правому березі Дніпра - Волошин, ОК Південь

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ворог створює "мертву смугу" вздовж Дніпра, знищуючи усі населені пункти біля лінії бойового зіткнення. Таким чином Росія намагається підготувати плацдарм для наступу на Південь України.

Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин в рамках телемарафону "Єдині новини".

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Мертва смуга

На Придніпровському напрямку російські війська посилили обстріли правобережних населених пунктів, зокрема Херсона. Як повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин, ворог щодня застосовує до 220 дронів-камікадзе саме на цій ділянці фронту. Таким чином РФ прагне перетворити територію вздовж Дніпра на "мертву смугу" аби продовжити наступ на південні регіони.

"Ворог посилює обстріли й удари дронами, починаючи, наприклад, від Нікополя і закінчуючи на півдні, там де Очаків, Тендрівська та Кінбурнська коси. Населенні пункти біля лінії бойового зіткнення фактично зруйновані. Там немає жодної цілої стіни", — каже Владислав Волошин.

В ОК "Південь" додають, що останнім часом також почастішали удари керованими авіабомбами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про удар реактивним дроном по Миколаєву.