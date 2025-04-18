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Корабли РФ на дежурстве — что угрожает Одесчине

18 апреля 2025 10:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Корабли России наготове - угроза для Одесской области с моря от ракетоносителей
Российский корабль. Фото иллюстративное: РБК-Украина
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Враг вывел свои ракетоносители из Черного и Азовского морей. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие военных кораблей России с "Калибрами" наготове.

Об этом 18 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземное на рейды выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

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Актуальная информация. Военно-Морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 2 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялся 1 корабль, который двигался со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам. А также о том, почему не следует игнорировать тревогу.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине угроза кораблей
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