Корабли России наготове - угроза для Одесской области с моря от ракетоносителей

Российский корабль. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Враг вывел свои ракетоносители из Черного и Азовского морей. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие военных кораблей России с "Калибрами" наготове.

Об этом 18 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземное на рейды выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Военно-Морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 2 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялся 1 корабль, который двигался со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам. А также о том, почему не следует игнорировать тревогу.