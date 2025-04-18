Кораблі Росії напоготові - загроза для Одещини з моря від ракетоносіїв

Російський корабель. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Ворог вивів свої ракетоносії з Чорного та Азовського морів. Але у Середземній акваторії наразі спостерігається присутність військових кораблів Росії із "Калібрами" напоготові.

Про це 18 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. Але у Середземне на рейди виведено 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 суден, 2 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямував 1 корабель, який рухався зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах. А також про те, чому не слід ігнорувати тривогу.