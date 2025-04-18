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Наступление на Юг Украины — войска РФ усилили обстрел позиций

18 апреля 2025 16:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
РФ обстрелами уничтожает населенные пункты на правом берегу Днепра - Волошин, ОК Юг
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Враг создает "мертвую полосу" вдоль Днепра, уничтожая все населенные пункты вдоль всей линии боевого соприкосновения. Таким образом, Россия пытается подготовить плацдарм для наступления на Юг Украины.

Об этом рассказал спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин в рамках телемарафона "Єдині новини".

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Мертвая полоса

На Приднепровском направлении российские войска усилили обстрелы правобережных населенных пунктов, в частности Херсона. Как сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Волошин, враг ежедневно применяет до 220 дронов-камикадзе именно на этом участке фронта. Таким образом РФ стремится превратить территорию вдоль Днепра в "мертвую полосу", чтобы продолжить наступление на южные регионы.

"Враг усиливает обстрелы и удары дронами, начиная, например, от Никополя и заканчивая на юге, там где Очаков, Тендровская и Кинбурнская косы. Населенные пункты у линии боевого соприкосновения фактически разрушены. Там нет ни одной целой стены", — говорит Владислав Волошин.

В ОК "Юг" добавляют, что в последнее время также участились удары управляемыми авиабомбами.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также об ударе реактивным дроном по Николаеву.

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